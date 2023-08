Voormalig NAC-directeur Mattijs Manders wordt directeur bij Franse club, die onderdeel is van City Football Group

ESTAC Troyes heeft president Aymeric Magne, die is veroordeeld voor huiselijk geweld, met onmiddellijke ingang ontslagen. Dat schrijft de club in een statement op de website. Op diezelfde site volgde vervolgens snel het persbericht waarin Mattijs Manders als de nieuwe algemeen directeur wordt aangekondigd.

De club uit het noordoosten van Frankrijk komt uit op het tweede niveau en is onderdeel van City Football Group, dat ook eigenaar is van onder andere Manchester City, Melbourne City en Lommel SK. Manders was de afgelopen maanden namens City Football Group actief in China. In maart 2022 wilde diezelfde City Football Group eigenaar worden van NAC. Manders was destijds directeur bij de Bredase club.