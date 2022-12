Voormalig Juventus-middenvelder Fabian O’Neill (49) overleden na jarenlange alcoholverslaving

O’Neill was een fysiek sterke middenvelder, die zijn profloopbaan in 1992 begon bij Nacional in Montevideo. In januari 1996 maakte hij de overstap naar Cagliari, waar hij vier jaar speelde. In het seizoen 2000/2001 kwam hij onder trainer Carlo Ancelotti tot veertien wedstrijden voor Juventus. Bij de club uit Turijn deelde hij een kleedkamer met spelers als Edwin van der Sar, Edgar Davids, Zinedine Zidane, David Trezeguet, Filippo Inzaghi en Alessandro Del Piero. Juventus werd dat seizoen tweede in de Serie A en strandde in de Champions League al in de poulefase. Zidane omschreef O’Neill (bijnaam De Magiër) als een van zijn beste teamgenoten ooit, maar Juventus had na een jaar wel genoeg van zijn activiteiten naast het veld.

Vervolgens speelde O’Neill nog even voor Perugia, Cagliari en Nacional, maar in 2003 (nog voor zijn dertigste verjaardag) speelde hij zijn laatste profduel al. O’Neill was tijdens zijn spelersloopbaan al verslaafd aan alcohol en kwam de afgelopen twintig jaar niet meer van die verslaving af. In 2012 bekende hij zelfs twee wedstrijden in de Serie A ‘gefixt’ te hebben in ruil voor een mooi geldbedrag.

O’Neill scoorde twee keer in negentien interlands voor Uruguay. Hij zou meegaan naar het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea, maar liep kort voor dat toernooi een zware blessure op. O’Neill sprak altijd open over zijn verslaving, maar gaf aan het gevecht niet te kunnen winnen. ,,Ik heb mijn geld uitgegeven aan vrouwen en drank, maar zorgde ook altijd voor de arme mensen. Als ik die mensen nu zie, kijken ze niet eens meer naar me om", zei hij onlangs nog in een interview. O’Neill lag de laatste tien jaar al regelmatig in het ziekenhuis, maar ontsnapte keer op keer aan een nog vroegere dood. Zijn nichtje Nicole plaatste gisteren al een bericht op Twitter. ,,We hopen dat je een vredig einde hebt en je dit gevecht voor altijd achter je kan laten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Fabian O'Neill in actie tegen Peru in 2000 in een van zijn negentien interlands voor Uruguay. © ANP / AFP