Voormalig bondscoach Kroatië Zlatko Kranjcar (64) overleden

Samenvatting We gaan die ‘Super Sundays’ nog missen

12:19 Opnieuw was een ‘Super Sunday’ in de eredivisie vermakelijk én meeslepend. Juist nu de spanning definitief weg is uit de titelrace, gaan we dit soort speeldagen nog missen in de komende maanden. Dat geeft te denken richting de toekomst.