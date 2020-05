Voormalig bondscoach Georges Leekens (70) stopt ermee

,,Ik ben 35 jaar trainer geweest en heb schitterende ervaringen meegemaakt: zowel in binnen- als buitenland. Maar nu is het genoeg geweest. Ik ga tijd voor mezelf nemen. De laatste tien jaar was ik eigenlijk al eerder technisch directeur dan echt coach”, zegt Leekens.

Volgende week wordt Leekens er 71, een mooie leeftijd om af te ronden, zo vindt hij. ,,Links en rechts zal ik misschien nog wel wat advies geven, maar trainer zal ik niet meer worden. Ik heb een fantastische tijd meegemaakt. Ik heb in verschillende landen gewerkte, verschillende culturen en religies leren kennen en de kans gekregen om met fantastische mensen samen te werken. Daar blik ik met geweldig veel plezier op terug.”

Leekens laatste avontuur was ééntje bij het Iraanse Tractor Sazi Tabriz, waar hij vorige zomer vertrok. Daarnaast coachte hij ook in onder meer Saoedi-Arabië, Algerije en Tunesië. ,,Ik heb wel wat beleefd in al die tijd”, vertelt Leekens. ,,Zo maakte ik als bondscoach van Tunesië de ebola-uitbraak in Afrika mee. Ik weet dus hoe het voelt om een ploeg te coachen tijdens een virus.” Brandend actueel. ,,Ik zeg het je: het is niet simpel.”

In 2015 deed Leekens met Tunesië mee aan de Afrika Cup. ,,Het toernooi ging in eerste instantie in Marokko doorgaan, maar door die ebola-epidemie vond de Afrika Cup dat jaar plaats in Equatoriaal-Guinea. Uitstellen of annuleren, zat er toen niet in. Er werd ook gespeeld mét publiek. Het was een aparte situatie.”

,,Of ik schrik had? Dat viel mee. Ik was vooral met mijn groep bezig. Om hen zo goed mogelijk te laten voelen. Eenvoudig is dat niet, want de ene had het mentaal moeilijker dan de andere. Niet iedereen zag het bijvoorbeeld zitten om te spelen. Het is belangrijk om in zo’n tijden héél goed te communiceren.”

