Voormalig Barcelona-keeper Francesc Arnau (46) overleden

Arnau werd opgeleid in de jeugd van Barcelona. De Britse trainer Bobby Robson liet de doelman in 1996 debuteren in de Catalaanse hoofdmacht. Arnau fungeerde tot 2001 vooral als reservekeeper achter onder anderen Ruud Hesp en Pepe Reina. De Spaanse jeugdinternational speelde desondanks enkele tientallen wedstrijden in de hoofdmacht en werd in 1999 met Barcelona landskampioen.