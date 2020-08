Voormalig Barça-keeper wordt zumbaleraar: dit zijn de meest bizarre carrièreswitches

Tim Wiese - WWE-vechter

Vijftien jaar lang stond Wiese onder de lat in de Bundesliga, bij onder meer Kaiserslautern en Werder Bremen. Daar blonk hij uit met fraaie reddingen en groeide hij met zijn imposante postuur uit tot de vrees van menig spits. Dat had hij vooral aan zijn 1,93 meter lange lichaam te danken. Na zijn loopbaan besloot Wiese ook in de breedte te gaan werken, door als bodybuilder kilo's aan spiermassa te winnen. Het leidde hem naar een gloednieuwe carrière in de World Wrestling Entertainment (WWE), waar hij professioneel worstelaar werd.

Volledig scherm Tim Wiese. © AFP

Arjan de Zeeuw - rechercheur

Op de Nederlandse velden is Arjan de Zeeuw geen bekende naam, in Engeland groeide hij bij onder meer Wigan Athletic uit tot betrouwbare verdediger. Op Engelse bodem werd hij 37 keer op de bon geslingerd met een gele prent. Dat onrecht bestraffen, dat leek De Zeeuw wel wat. Nadat hij in 2009 zijn loopbaan bij de amateurs van ADO '20 beëindigde, koos hij voor een functie bij de politie. De Zeeuw werd rechercheur, gespecialiseerd in forensisch onderzoek.

Royston Drenthe - rapper

Roya2Faces, zo luidt de artiestennaam van rapper Royston. Waar hij in zijn gloriejaren als toptalent van Feyenoord en later miljoenenaankoop van Real Madrid behendig met de bal was, toont hij de laatste jaren zijn klasse met zijn razendsnel klinkende vocabulaire. Nadat hij op 29-jarige leeftijd zijn schoenen aan de wilgen hing, keerde hij in 2018 terug als speler van Sparta. Momenteel staat hij onder contract bij Tweede Divisionist Kozakken Boys, waar hij het voetballen en maken van muziek combineert. Ook schitterde Drenthe als acteur in de serie Mocro Maffia.

Volledig scherm Royston Drenthe in Mocro Maffia. © Videoland

Kenneth Monkou - pannenkoekenbakker

Wie pakweg twaalf jaar geleden een lekkere pannenkoek in Delft wilde gaan eten, kon zomaar eens op Kenneth Monkou stuiten. De oud-Feyenoorder en Chelsea-verdediger besloot zich na zijn voetbalpensioen op een pannenkoekenrestaurant in de historierijke stad te beginnen. In 2010 ging zijn zaak failliet. Tegenwoordig is Monkou ambassadeur van enkele goede doelen en werkt hij bij het gerechtelijk panel van de Engelse voetbalbond FA.

Volledig scherm Kenneth Monkou. © Arie Kievit

Thomas Gravesen - pokeraar

,,Hij nam ooit een paintballgeweer mee naar de training om op iedereen te schieten. Later schoot hij met vuurwerk op hardlopende spelers.’’ Thomas Gravesen is niet vies van risico, zo blijkt uit de woorden van voormalig ploeggenoot James McFadden. Niemand keek dan ook vreemd op toen Gravesen, die onder meer voor Real Madrid speelde, zijn voetbalschoenen inruilde voor een plek aan de pokertafel. Sinds 2008 woont hij in pokerhoofdstad Los Angeles, waar hij inmiddels zijn geld verdient met gokken. Ook Tomas Brolin werd pokeraar. Hij debuteerde in 2006 in de World Series.

Volledig scherm George Boateng in duel met Gravesen. © REUTERS