Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg lijdt aan diabetes

amateurvoetbal Overzicht | RBC op valreep naast Kruisland, SAB wint met ruime cijfers in stadsderby tegen WDS’19

Vanwege corona waren verschillende duels in West-Brabant afgelast, maar er stonden nog genoeg mooie wedstrijden op het menu. Zo pakte RBC in extremis een punt bij Kruisland in de eerste topper in de tweede klasse. SAB haalde in eigen huis uit in de stadsderby tegen WDS'19.

7 november