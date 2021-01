Voorlopig geen training voor alle tennissers Australian Open

WK-test in Mol opsteker voor Wout van Aert: ‘Dit zand lijkt op dat van Oostende’

16 januari Terwijl Mathieu van der Poel zich in Spanje voorbereid op het WK veldrijden koos zijn grote uitdager Wout van Aert er dit weekeinde voor dicht bij huis de Zilvermeercross in Mol mee te pakken. ,,Zoveel zand heb ik dit seizoen nog niet gezien, dus in dat opzicht was het goed dat ik er deze cross heb gereden.”