'Voorcontract met Ferrari? Niks van waar'

Door Arjan Schouten



Vragen over zijn toekomst, Daniel Ricciardo krijgt ze al sinds Max Verstappen vorig jaar oktober bijtekende bij Red Bull Racing. Wat wil de Australiër? Weg en zien of het gras elders groener is? Of blijft hij loyaal aan zijn werkgever, waar hij met zijn jeugdprogramma erbij al tien jaar aan verbonden is?



Bij Red Bull voel je de haast, met misschien wel het sterkste coureursduo nu nog onder contract. Een vervanger van hetzelfde kaliber staat niet meteen klaar. ,,Ik voel niet de drang om vandaag of morgen al wat te tekenen", reageert Ricciardo, die de zomerstop een prima moment vindt. ,,Ik heb niet het gevoel dat ik me moet haasten nu. Voel niet de angst dat ik helemaal geen zitje heb volgend jaar."



Volgens Italiaanse media heeft hij zelfs al een voorcontract bij Ferrari getekend. ,,Maar ik kan zeggen dat daar niets van waar is", zo bestrijdt Ricciardo die berichten. ,,Ik heb alleen nog maar gesproken met Red Bull. We zijn open naar elkaar toe. Ze zijn geïnteresseerd om mij te houden. En verder speelt er nu nog niks."