‘Voor United is dit de kans om zonneschijn in het seizoen te krijgen’

Manchester United heeft zes van de laatste acht wedstrijden verloren. Is het momenteel wel een topploeg?

Wiekens: ,,In de beginperiode onder Solskjaer hebben ze alles gewonnen, maar nu zit de klad erin. In de Champions League was het vorige week al niet best en in de competitie gaat het ook niet goed. Met name achterin zijn ze heel zwak. Op het middenveld en voorin hebben ze goede spelers, al weet ik niet of het wel een team is. Het maakt wel uit met welk gevoel je het veld in gaat. Wedstrijden tussen United en City zijn wel altijd speciaal. In mijn tijd was daar twee, drie weken van tevoren al veel over te doen. Dat is nu wel minder omdat er tegenwoordig ook belangrijke Champions League-wedstrijden tussen zitten. Maar United zal er alles aan doen om van City te winnen. Als ze dat doen, kunnen ze weer even vooruit.”



Meijer: ,,Het is heel vreemd dat je als trainer op vrijwillige basis alles wint en zodra je een contract gaat tekenen zes van de acht wedstrijden verliest. Voor United is het ook een do or die-wedstrijd, een kans om nog iets van zonneschijn op het seizoen te krijgen. Ze zullen vollebak gaan. Ze zijn niet in hun grootste vorm, dat zien wij ook. Maar het is wel een derby. Liverpool speelde dit seizoen derby’s tegen United en Everton toen die twee ploegen ook niet in goeden doen waren. Beide keren werd het 0-0. Het zijn wedstrijden op zich. We gaan het vanavond thuis op de bank rustig aanschouwen.’’