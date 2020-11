Voor PSG en Real Madrid is het nu al buigen of barsten

Zlatan de baas in Top 10 ‘succesvol­le oudjes’

23 november Zlatan Ibrahimovic (39) schitterde gisteravond in de gewonnen topper tegen Napoli (1-3). De Zweed is niet de eerste spits die laat zien dat hij op late leeftijd nog mee kan op het hoogste niveau. Maar in de top 10 van 35-plussers staat de Zweed van AC Milan met kop en schouders bovenaan. Een overzicht.