'Voor onze fans zou het als doodgaan hebben gevoeld als City tegen ons kampioen was geworden'

0:11 AZ pakte opnieuw geen punten in een topwedstrijd, al was de manier waarop van PSV werd verloren wel ongelooflijk zuur voor de Alkmaarders. ,,We geven het gewoon weg in vijf minuten", concludeert Stijn Wuytens na het verspelen van een 2-0 voorsprong.