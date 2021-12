Voor Max Verstappen is veel geoorloofd in jacht op wereldtitel: 'Ik snapte wel dat Senna dat toen deed’

Podcast | ‘Het was een tamme staredown’

Nog drie dagen en dan weten we wie zich wereldkampioen Formule 1 2021 mag noemen. Lewis Hamilton of Max Verstappen. Het seizoen wordt beslist in Abu Dhabi. In de Formule 1 Podcast blikken de F1-watchers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten met presentator Etienne Verhoeff vooruit op de clash.

9 december