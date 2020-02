Voor Max is er maar één motto: rondjes draaien én imponeren

El Allouchi over Hyballa: ‘Niet mauwen, hard trainen, bikkelen en je best doen’

6:35 De bevlogenheid van Peter Hyballa doet Mounir El Allouchi terugdenken aan Stijn Vreven. ,,Toen stonden we in de winterstop in de middenmoot, werden we weggeschreven en bloeiden we tegen het einde van het seizoen helemaal op.”