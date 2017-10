Voor Kramer telt alleen drie keer goud in Pyeongchang

,,Mijn Spelen zijn pas geslaagd als ik met drie keer goud naar huis ga”, zei een relaxte Kramer vanmiddag bij de perspresentatie van LottoNL-Jumbo in Den Bosch. ,,Dat is een ambitieuze, maar realistische doelstelling. Ik weet als geen ander hoe moeilijk dat is, maar ik loop er niet voor weg.”



Voor de Fries staat de meeste druk op die vermaledijde 10 kilometer, waar hij al twee keer een gouden olympische plak misliep. In 2010 in Vancouver door ‘De Wissel’, toen coach Gerard Kemkers hem de verkeerde baan in stuurde. Drieënhalf jaar geleden in Sotsji moest hij, mede door rugproblemen, zijn meerdere erkennen in Jorrit Bergsma.



,,Het beeld wordt geschetst dat ik 24/7 bezig ben met goud op de 10 kilometer. Maar met alléén die medaille kom ik niet weg. Niet bij het publiek en niet bij mezelf. Ik weet als geen ander dat het nogal een forse doelstelling is, maar minder kan ik er niet van maken”, reageert Kramer. ,,Ik heb geen andere keus. Het moet. Ik kan het wel bagatelliseren of de verwachtingen temperen, maar dat is mission impossible. Natuurlijk ligt er meer lading op die 10 kilometer, maar ik wil óók de vijf kilometer, de ploegenachtervolging, misschien de mass start en de 1500 meter rijden. Dat wordt een heel druk programma. Ik kijk tegen die tijd hoe ik me voel en dan beslis ik welke wedstrijden ik ga rijden.”