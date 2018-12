‘Voor Inter is dit een superbelangrijke wedstrijd, maar wij willen winnen’

PSV heeft na vijf wedstrijden één punt. De koploper uit de eredivisie kon in de meeste duels lang goed meekomen, maar legde het uiteindelijk toch vaak af. Van Bommel denkt dat zijn spelers veel hebben geleerd van de Europese topwedstrijden. ,,We hebben echt hele grote stappen gezet. Als je ziet hoe we in de kwalificatie in Borisov tegen BATE begonnen... Dat was ontzettend nerveus en onwennig. Als je dat duel vergelijkt met hoe we twee weken geleden tegen Barcelona speelden, dan is de ontwikkeling van mijn team enorm geweest. Misschien is die ontwikkeling nog wel sneller gegaan dan ik had verwacht. Iedereen weet wat hij in het veld moet doen. Ook als er iemand uitvalt. En ook als staf zijn we gegroeid. Dat is een compliment naar de jongens toe.’’



In de thuiswedstrijd tegen Inter (1-2) mocht PSV zich begin oktober beklagen. De Brabanders kwamen door een fraaie treffer van Pablo Rosario op voorsprong. Kort voor rust leek Steven Bergwijn op weg naar de 2-0. Doelman Samir Handanovic kreeg slechts geel toen hij buiten het zestienmetergebied hands maakte toen de rappe buitenspeler de bal langs hem heen tikte. Inter maakte kort daarna gelijk en Mauro Icardi maakte na rust het winnende doelpunt.



,,Voor Inter is dit een superbelangrijke wedstrijd’', weet Van Bommel. ,,Zij moeten een goed resultaat halen, anders spelen ze na de winter in de Europa League. Maar wij willen winnen. Het is een uitdaging om de ervaring van morgen weer mee te nemen naar de competitie.’’



Inter staat net als Tottenham Hotspur na vijf duels op zeven punten. De Italianen hebben alleen nog een kans om de achtste finales te halen als Tottenham niet wint bij het al gekwalificeerde FC Barcelona.