Voor het eerst vier toplanden vertegenwoordigd bij laatste vier

In vergelijking met vorig jaar is nu alleen titelverdediger Real Madrid weer van de partij. De Spaanse topclub bereikte afgelopen seizoen de finale ten koste van stadgenoot Atlético Madrid. Real trof toen in de finale Juventus, dat had afgerekend met AS Monaco.

Sinds het seizoen 2010-2011 zaten altijd twee Spaanse clubs bij de laatste vier in de Champions League. Real Madrid is al voor het achtste jaar op rij van de partij in de halve finales. De Madrilenen hadden sinds 2011 altijd gezelschap van Atlético Madrid of FC Barcelona. Real Madrid was er in 2010 voor het laatst niet bij. Toen stonden Bayern München, Olympique Lyon, Internazionale en Barcelona in de halve finales.