Voor het eerst in negen jaar tijd geen Nederlanders bij laatste vier WK Darts

Het WK Darts zou eind 2020 beginnen met elf Nederlanders, maar helaas voor Martijn Kleermaker moest hij met een positieve coronatest nog huiswaarts voordat het WK begonnen was. Het WK begon dus met tien Nederlanders: Van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Vincent van der Voort, Van Duijvenbode, Maik Kuivenhoven, Derk Telnekes, Ron Meulenkamp en Niels Zonneveld. Van Gerwen en Van Duijvenbode reikten met een plek in de kwartfinale het verst, maar bij de laatste vier zien we geen Nederlandse inbreng meer.



En dat is voor het eerst sinds het WK in 2011/2012. Toen stonden er zelfs geen Nederlanders in de kwartfinale, omdat Van Gerwen in de derde ronde verloor van Simon Whitlock en alle andere Nederlanders daarvoor zelfs al werden uitgeschakeld. Andy Hamilton, Whitlock, Adrian Lewis en James Wade waren destijds de halvefinalisten. Dit jaar maken Welshman Gerwyn Price, de Schot Gary Anderson en de Engelsmannen Stephen Bunting en Chisnall er een feestje der Verenigd Koninkrijk van.



Voor Van Gerwen is het de tweede keer sinds het WK in 2012/2013 dat hij niet bij de laatste vier op het WK zit. Dat gebeurde hem in 2014/2015 voor het laatst. Toen verloor Van Gerwen in de derde ronde van Raymond van Barneveld.