Voor Guardiola blijft titelhouder Bayern favoriet

Spelers geven volgens Advocaat signaal af: ‘Ik zag een gretige ploeg’

24 februari De spelers van Feyenoord hebben volgens trainer Dick Advocaat in en tegen Groningen ondanks een doelpuntloze remise (0-0) een duidelijk signaal afgegeven. ,,Ze hebben laten zien dat ze nog iets van dit seizoen willen maken. Ik zag een gretige ploeg, die het vanaf het begin FC Groningen heel moeilijk heeft gemaakt. We hebben heel dominant gespeeld. Wij dicteerden de wedstrijd. Jammer alleen dat we al die kansen hebben gemist. We hebben hier 2 punten laten liggen.”