Voor Fosu-Mensah lonkt opeens zomer vol prijzen: ‘Je moet altijd klaar zijn voor een kans’

Vakantiebytes Voetbal­lers genieten in Zuid-Europa van zon, zee en strand

20:07 Terwijl in Engeland, Italië en Spanje de competitie nog wordt afgerond, hebben de spelers uit de eredivisie al ruim vier maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen straks echt begint, genieten veel spelers nog even van een vakantie. In Nederland komt de zomer nog niet echt los, maar in Italië, Spanje en Portugal blijkt de zon de laatste weken goed te schijnen getuige deze vakantiekiekjes.