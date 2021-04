Voor deze topspelers wordt het EK ook een race tegen de klok

België

Een speler die België mogelijk meer zal missen is Axel Witsel. De 32-jarige middenvelder uit Luik scheurde op 9 januari zijn achillespees af tijdens RB Leipzig - Borussia Dortmund. ,,We willen Axel verzekeren dat we tot het laatste moment zullen wachten om de definitieve selectie bekend te maken. Zo geven we hem zo veel mogelijk tijd om volledig fit te raken en deel uit te maken van het team”, zei Martínez de volgende dag meteen.

Spanje

De Spaanse bondscoach Luis Enrique zal zich vooral zorgen maken om Sergio Ramos. Zijn recordinternational (180 interlands) en grote leider liep woensdagavond een kuitblessure op in de cooling down na de interland tegen Kosovo, waarin hij nog even vier minuten mee mocht doen. Ramos was net terug van een meniscusblessure die hem twee maanden aan de kant had gehouden, zijn langste blessure in zijn zestienjarige loopbaan. Wordt de 35-jarige Ramos plots broos of staat hij er straks gewoon weer op zijn achtste eindtoernooi met Spanje? Aan de arbeid van Ramos, die wekelijks foto's van zijn brede torso en strakke sixpack deelt, zal het zeker niet liggen.



Ansu Fati lijkt zijn eerste eindtoernooi nog even te moeten uitstellen tot het WK 2022 in Qatar. De 18-jarige aanvaller van FC Barcelona liep op 8 november een meniscusblessure op tegen Real Betis. Zijn revalidatie zou zo'n drie maanden moeten duren, maar onlangs kende Fati opnieuw tegenslag in zijn herstel. De in Bissau geboren Fati brak vorig seizoen al sensationeel door bij Barcelona en begon ook veelbelovend in de nationale ploeg van Spanje, met een goal en assist bij zijn basisdebuut tegen Oekraïne (4-0) op 6 september. Twee maanden later raakte hij dus geblesseerd.

Engeland

Liverpool was nog maar net bijgekomen van de schok van de zware knieblessure van Virgil van Dijk op 17 oktober, toen op 11 november zijn vaste verdedigingspartner Joe Gomez ook geblesseerd raakte. In een duel op de training bij het nationale team van Engeland ging het ook mis met de knie van de 23-jarige verdediger uit Londen. Jürgen Klopp zei op 14 maart dat Van Dijk en Gomez het EK niet gaan halen, maar de Duitser heeft als coach van Liverpool uiteraard andere belangen dan de bondscoaches van Nederland en Engeland. Gareth Southgate kan met John Stones en Harry Maguire bovendien weer rekenen op het centrale duo dat hem in 2018 naar de halve finales van het WK loodste.

Volledig scherm Joe Gomez met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk na het winnen van de Premier League vorig seizoen. © AFP

Italië

Nicolò Zaniolo zal deze maand zijn rentree maken bij AS Roma, maar het is nog maar de vraag hoe de 21-jarige linkspoot ervoor staat. Zaniolo scheurde op 7 september tijdens Nederland - Italië (0-1) de voorste kruisband van zijn linkerknie, nadat hij in januari 2020 al de kruisband van zijn rechterknie had gescheurd na een ongelukkig duel met Matthijs de Ligt tijdens AS Roma - Juventus. De Romeinse club speelt de komende twee donderdagen tegen Ajax in de kwartfinales van de Europa League, maar waarschijnlijk doet Zaniolo daarna pas weer mee. Zijn coaches Paulo Fonseca en Roberto Mancini zullen hem heel voorzichtig weer moeten brengen na twee kruisbandblessures in anderhalf jaar.

Volledig scherm Nicolò Zaniolo in duel met Frenkie de Jong op 7 september. © REUTERS

Hongarije

Dominik Szoboszlai is de grote ster van het nationale team van Hongarije, dat in de loodzware poule F bij Duitsland, Frankrijk en Portugal zit. De twintigjarige spelmaker uit Székesfehérvár schoot Hongarije naar het EK met zijn rake afstandsschot tegen IJsland (2-1 in de 92ste minuut) op 12 november. Szoboszlai maakte op 1 januari voor 20 miljoen euro de overstap van RB Salzburg naar RB Leipzig, maar speelde nog niet bij de nummer twee van de Bundesliga. Szoboszlai maakte bij zijn presentatie zelf bekend dat hij al langere tijd last heeft van spierblessures in zijn bovenbenen. ,,Ik had de problemen al in Salzburg en speelde daar lange tijd met pijnstillers.” Szoboszlai wacht nog op zijn eerste minuten voor Leipzig, dat op een punt van Bayern München komt als het zaterdagavond wint in de Duitse topper. Mogelijk komen er voor Szoboszlai dus nog mooie maanden aan.

