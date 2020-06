Voor deze spelers zou werkweigering met het oog op transfer ook niet vreemd zijn

Gareth Bale - Real Madrid

In 2013 maakte de rappe aanvaller voor het recordbedrag van honderd miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid, maar het verblijf bij De Koninklijke is op een teleurstelling uitgelopen. Nooit groeide hij uit tot een onomstreden ster, die werd gepresenteerd als de nieuwste Galáctico. Onder meer het ambitieuze Newcastle United wil de Welshman, die onder Zinédine Zidane weinig basisplaatsen krijgt, verlossen uit de Spaanse hoofdstad. Een blessure in de overvolle slotweken van de competitie kan roet in het eten gooien.

Volledig scherm Gareth Bale. © REUTERS

Lautaro Martínez - Inter

FC Barcelona als bestemming, veel jonge jongens zullen zich al dromend wel eens in het blauw-rood een wedstrijd in Camp Nou hebben zien spelen. Voor Inter-aanvaller en revelatie Lautaro Martínez kan het komende zomer werkelijkheid worden, nu de Argentijn in de nadrukkelijke belangstelling staat van Barça. Martínez kan bovendien samen gaan spelen met Lionel Messi, iets wat voor Argentijnse voetballers het ultiem haalbare is.

Ben Chilwell - Leicester City

Na het opgeheven transferverbod mag Chelsea deze zomer eindelijk weer met miljoenen gaan smijten. Eerder deden ze dat al voor Ajacied Hakim Ziyech, maar voor de linksbackpositie is de Londense topclub bij Ben Chilwell beland. De Engels international groeide vorig seizoen uit tot een van de meest stabiele vleugelverdedigers van de Premier League en mag daardoor rekenen op voldoende interesse uit het mondiale topvoetbal.

Volledig scherm Ben Chilwell. © Getty Images

Caglar Söyuncu - Leicester City

Nog zo'n pareltje uit de stal van het sterk presterende Leicester City. De 24-jarige Turk geldt als rots in de branding van de verrassende nummer drie. Wie had dat gedacht, toen de centrumverdediger iets meer dan vijf jaar geleden als anonieme stopper debuteerde bij de Turkse tweedeklasser Altınordu. Sinds zijn overstap naar SC Freiburg in 2016 ging het hard met hem. Inmiddels is zijn naam bij de complete wereldtop bekend en kan hij zijn sterke seizoen verzilveren met een stap naar de absolute wereldtop.

Ferran Torres - Valencia

Fenomenaal, zo wordt Torres in zijn thuisland omschreven. De twintigjarige aanvaller wordt in La Liga gezien als de grootste sensatie van het stopgezette seizoen en speelde zich in de kijker van diverse topclubs. De balvaardige aanvaller van Valencia mag onder meer rekenen op interesse van Borussia Dortmund. Een droomtransfer is in de maak voor de jeugdinternational, die zo'n overstap door een blessure in rook kan zien opgaan.

Marcus Thuram - Borussia Mönchengladbach

Voor Thuram junior zal het een droomtransfer zijn, maar voor senior misschien nog wel meer. Marcus Thuram, zoon van 142-voudig Frans international Lilian, kan net als zijn vader gaan spelen voor Juventus. De Italiaanse grootmacht heeft interesse in de speler die in zijn debuutseizoen bij Mönchengladbach imponeert met tien goals en acht assists. Voorlopig heeft Thuram sinds de hervatting besloten 'gewoon’ in actie te komen, maar een Lyle Taylor-beslissing zou hem misschien verzekeren van de utopische transfer.