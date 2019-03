Voor derde keer vier Engelse clubs in kwartfinales

Het is de derde keer dat er vier ploegen uit hetzelfde land (Engeland) in hetzelfde seizoen uitkomen in de kwartfinales van de Champions League. In de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 haalden in beide gevallen Manchester United, Chelsea, Liverpool en Arsenal de laatste acht, met een Engels onderonsje in 2008 in de finale. ManUnited won destijds, mede dankzij een hoofdrol van doelman Edwin van der Sar, van Chelsea na strafschoppen.



​Ajax, Juventus, Porto en Barcelona zijn dit seizoen de andere ploegen bij de laatste acht.