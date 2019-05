Voor Arsenal en Emery is winst in finale tegen Chelsea een must

Door Mikos Gouka



Daar staat hij vanavond weer, mister Europa League. Unai Emery, de 47-jarige trainer uit het Baskische Hondarribia. In Azerbeidzjan, waar het Olympisch Stadion in Bakoe het strijdtoneel is voor de eerste Engelse confrontatie in een Europese finale deze week, moet hij het seizoen redden voor Arsenal. Tegen het Chelsea van de Italiaanse kettingroker Maurizio Sarri kan de Spaanse workaholic zijn unieke reeks voortzetten. De finale om de Unai Emery-League grinnikten zijn spelers deze week nog maar eens. In 2014, 2015 en 2016 stond de bloedfanatieke Spanjaard, in het clubkostuum van Sevilla, immers al trots met de beker in zijn handen.



Emery moest naar eigen zeggen zijn spelers duidelijk maken dat de Europa League een heel belangrijk doel was dit seizoen. ,,Sommige spelers kwamen veel liever in actie in de Premier League”, zei de Arsenal-coach deze week. ,,Maar alleen ik neem de besluiten wanneer een speler rust krijgt of niet. Ik wilde voorkomen dat mijn spelers niet beschikbaar waren in de eerste rondes en eenmaal aangekomen bij de halve finale zouden roepen: ik ben hier om te spelen.”