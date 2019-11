Volslagen maf: had Chelsea gescoord dan had VAR wél naar rode kaart Blind gekeken

Door Daniël Dwarswaard Prangende vraag nu de stofwolken zijn neergedaald: had de VAR niet moeten ingrijpen omdat er vlak voor de overtreding van Daley Blind én de handsbal van Joël Veltman juist een overtreding werd gemaakt op Blind? Van der Ende: ,,Laat duidelijk zijn: dat was een overtreding van Pulisic op Blind. Dat is voor mij helder. Maar in deze situatie is de VAR niet bevoegd om voor dát moment in te grijpen. De VAR mag ingrijpen bij doelpunten, directe rode kaarten, persoonsverwisselingen en strafschoppen.’’

Maar dit werd toch juist een strafschop?

,,Ja, maar dan gaat de beoordeling alléén over de overtreding die de directe aanleiding voor de strafschop is. De beoordeling mag niet gaan over een overtreding die daaraan vooraf gaat.’’



Dus als Callum Hudson-Odoi de bal niet op de hand van Veltman had geschoten, maar een doelpunt had gemaakt, was er een heel andere discussie geweest?

,,Ja, dan had de VAR wél kunnen ingrijpen voor die overtreding op Blind.”



Is dat niet gek?

,,Dat is heel maf. Dan had de VAR kunnen zeggen: doelpunt telt niet, vrije trap voor Ajax. En dan had Blind dus ook zijn tweede gele kaart niet gehad. Dan nog is het de vraag of de VAR had ingegrepen hoor.’’