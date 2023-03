UpdateWaar donderdag nog bekend werd gemaakt dat de BBC Gary Lineker niet op zijn vingers ging tikken na zijn felle kritiek op het asielbeleid van de Britse regering, kwam vrijdag naar buiten dat de presentator voorlopig toch niet te zien zal zijn bij Match of the Day. Daarmee lijkt de Britse omroep zichzelf flink in de vingers te snijden.

Lineker vergeleek op Twitter plannen voor het uitsluiten van illegale migranten met het beleid van nazi-Duitsland en kwam vervolgens zelf onder vuur te liggen. Nu zal de oud-spits niet meer te zien zijn tot er een overeenkomst is over de manier waarop hij zijn sociale media gebruikt.

Volgens de BBC zijn de opmerkingen van Lineker in strijd met de richtlijnen van de omroep. ,,We hebben nooit gezegd dat hij geen mening mag hebben, maar hij zou weg moeten blijven bij het innemen van stellingen in politieke controverses.”

Opmerkelijk genoeg liet Lineker donderdag zelf via Twitter nog weten dat hij blij was dat alles was opgelost en dat hij zin had om zaterdag Match of the Day, het programma met de samenvattingen uit de Premier League, weer te presenteren. Lineker praat de hoogtepunten van het Engelse voetbal al sinds 1999 aan elkaar op de zaterdagavond.

Geen presentator en analisten

Ian Wright liet al snel weten dat hij ook niet op tv zal verschijnen. ,,Iedereen weet wat Match of the Day voor mij betekent, maar ik heb de BBC laten weten dat ik morgen niet kom", aldus de oud-spits en analist. ,,Solidariteit.” Collega-analist Alan Shearer volgde het voorbeeld: ,,Ik heb de BBC laten weten dat ik morgen niet op kom dagen.” Onder meer Micah Richards, Jermaine Jenas en Alex Scott lieten ook weten dat de omroep hen niet hoeft te bellen.

De BBC kwam daarop met de mededeling dat Match of the Day zaterdag zal worden uitgezonden zonder presentator en zonder analisten. ,,De focus zal liggen op de wedstrijdbeelden", aldus de omroep, die ook geen interviewverzoeken gaat indien.

Zaterdagochtend werd bekend dat Alex Scott eerder op zaterdag Football Focus niet gaat presenteren. Football Focus wordt tijdens het seizoen rond lunchtijd uitgezonden. Voormalig voetbalster Scott is de vaste presentatrice. ,,Ik heb gisteravond besloten dat, hoewel ik van mijn show hou en we een ongelooflijke week hebben gehad met het winnen van een award, het voor mij niet goed voelt om door te gaan met de show vandaag. Hopelijk kan ik volgende week weer op de stoel plaatsnemen”, schreef de 38 jaar oude Scott.

Asiel

Binnenlandminister Suella Braverman maakte dinsdag bekend dat de regering wil dat illegale migranten niet meer in aanmerking komen voor asiel. Het is de bedoeling dat deze mensen worden vastgezet en vervolgens snel worden uitgezet naar het land van herkomst of een derde land zoals Rwanda.

Lineker noemde dat op sociale media ‘verschrikkelijk’ en een ‘onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen’. Volgens hem verschilt het niet veel met dat van Duitsland in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Lineker (62) scoorde in de jaren '80 en begin jaren '90 aan de lopende band voor Leicester City, Everton, FC Barcelona, Tottenham Hotspur en het nationale team van Engeland. Na zijn voetbalcarrière groeide hij uit tot een mediapersoonlijkheid met miljoenen volgers op twitter. Hij presenteert MotD al sinds 1999 en ontvangt voor dat werk als freelancer zo'n anderhalf miljoen euro per jaar. De BBC noemt hem ‘ongeëvenaard’ als het gaat om voetbal- en sportverslaggeving.

