Volleybalsters rollen wereldtopper Italië op en veroveren brons op EK

LIVE eredivisie | Vangelis Pavlidis op dreef bij AZ met twee goals tegen Vitesse

AZ moest donderdagavond in Noorwegen diep gaan om de groepsfase van de Conference League te bereiken: de club rekende na penalty's af met SK Brann. Vandaag willen de Alkmaarders de foutloze status in de eredivisie behouden. Dan moet in Arnhem worden afgerekend met Vitesse. De aftrap in de Gelredome is om 16.45 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen.