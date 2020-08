Völler wil Bosz niet laten gaan: ‘We hebben een project lopen’

,,Dat onze trainer in trek is, is overduidelijk. Daarom hebben we ook met hem verlengd. We zullen alles eraan doen om met hem een topseizoen te spelen”, zegt Völler tegen het Duitse sportblad Kicker. Bosz werd in januari 2019 aangesteld bij Bayer Leverkusen, na een eerder mislukt avontuur in Duitsland bij Borussia Dortmund. In zijn eerste seizoen loodste hij Leverkusen nog naar de vierde plaats en Champions League-deelname, maar dit jaar eindigde de club als vijfde in de Bundesliga. Wel bereikte Leverkusen de finale van de DFB-Pokal, maar daarin was Bayern München met 4-2 te sterk. In de Europa League strandde Bayer Leverkusen vorige week in de kwartfinale tegen Internazionale.