Volle bak trainen in Zweden: ‘Je hebt hier echt niet door dat er iets aan de hand is’

Bijna overal ter wereld ligt de bal achter slot en grendel, maar in Zweden zijn de voetbaltrainingen nog in volle gang. Kevin van Kippersluis, Lesly de Sa en Nick Wolters, spelend bij Eskilstuna, kijken het met stijgende verbazing aan. ,,Als je kijkt naar de situatie in andere landen, krab je jezelf wel even achter je oren.’’

Spontaan vielen hun monden open, toen Van Kippersluis en Wolters vanmiddag door de supermarkt liepen. Plotseling stuitten ze op iemand met een mondkapje om het hoofd gebonden. ,,Dat was echt de eerste keer’’, vertelt Van Kippersluis. Ik dacht echt: wat is dat nou weer voor Pipo de Clown? Ik wist haast niet wat me overkwam.’’

Welkom in misschien wel het meest coulante land in het door de coronavirus geteisterde wereld. In Zweden heeft het dodenaantal inmiddels de grens van duizend gepasseerd: in totaal zijn er 1.203 geregistreerde doden te betreuren. Dat is nog altijd meer dan de sterfgevallen van buurlanden Finland (59) en Noorwegen (139) bij elkaar opgeteld. Terwijl in die landen de maatregelen streng zijn, houdt de Zweedse regering vertrouwen in de inwoners. Een hapje eten in een restaurant? Geen probleem. Vandaar dat Kevin van Kippersluis, Lesly de Sa en Nick Wolters nog altijd volle bak trainen bij hun club AFC Eskilstuna.

Volledig scherm Tunavallen, het stadion van AFC Eskilstuna. © imago images / Bildbyran

,,Heel onwerkelijk is dat’’, vertelt Van Kippersluis aan de telefoon vanuit Zweden. Hij heeft vanochtend twee uur lang op het trainingsveld gestaan alsof er niets aan de hand was: partijtjes, afwerken, fysieke duels... Er is werkelijk niets veranderd in de trainingsopzet. ,,Heel de wereld is in rep en roer, maar hier gaat alles door. Dat is best wel gek, ja. Maar ik ga niet klagen, ik ben hartstikke blij dat we nog mogen trainen.’’ Van zijn vrienden uit de voetballerij krijgt hij veel reacties. ,,Ja, zij zouden ook wel lekker aan de gang willen gaan. Echt jaloers zijn ze niet, maar ze zouden best graag in onze schoenen willen staan.’’

Quote Ik zag in de supermarkt vandaag voor het eerst iemand met een mondkapje op. Ik dacht echt: wat is dat nou weer voor pipo de clown? Kevin van Kippersluis

Met ‘onze’ doelt hij op zichzelf en zijn Nederlandse ploeggenoten Lesly de Sa en Nick Wolters. Ook laatstgenoemde vindt het opvallend dat in Zweden alles nog doorgaat. ,, In principe is alles nog gewoon open. Er zijn wel wat kleine aanpassingen, maar je kan hier nog steeds lekker gaan lunchen of wat gaan drinken. Op straat heb je echt niet door dat er iets aan de hand is.’’

Verantwoordelijkheid

De Zweedse premier Stefan Löfven legt de verantwoordelijkheid neer bij zijn burgers. ,,Er zijn bepaalde momenten in je leven dat je een offer moet brengen. Dat moment is nu aangebroken’’, zei hij tijdens een nationale toespraak. Löfven besloot slechts enkele kleine maatregelen te nemen. Volgens de laatste cijfers zijn 11.927 Zweden besmet, dat zijn er 1.156 per één miljoen inwoners. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in landen als Frankrijk (1.544), Spanje (3.771) en Nederland (1.571).

Volgens Wolters is daar wel een verklaring voor. ,,In Nederland wonen er bij wijze van spreken een miljoen mensen op een vierkante meter, haha. Zweden heeft iets meer dan tien miljoen inwoners en is vier keer zo groot. Het is hier veel dunbevolkter’’, aldus de oud-keeper van onder meer FC Dordrecht. ,,Ik denk dat er nergens op de wereld een betere plek is dan Zweden.’’

In Zweden staan de spelers weer op het veld:

Onveilig voelen de Nederlanders zich niet. ,,Op straat moeten we overal anderhalve meter afstand houden, maar op het veld komen we natuurlijk gewoon met elkaar in aanraking’’, vertelt Lesly de Sa. ,,Daar heb ik niet zo veel moeite mee, hoor. Het is niet zo dat ik me daardoor onveilig voel. Als ik op het veld sta, denk ik er eigenlijk helemaal niet meer aan. Ik voel me super gezegend dat ik hier speel. Iedere voetballer wil lekker op het veld staan nu.’’

Volledig scherm Kevin van Kippersluis (m) speelde in het verleden onder meer voor SC Cambuur en FC Volendam. © BSR Agency Minister-president Löfven zei eind maart tijdens een nationale toespraak dat hij erop vertrouwt dat mensen verstandige beslissingen nemen en zullen binnenblijven. “Er zijn bepaalde momenten in je leven dat je een offer moet brengen, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen in je omgeving en voor het land”, aldus de premier. “Dat moment is nu.’’ Van Kippersluis geeft aan extra voorzichtig te zijn. ,,Ja, ik probeer wel zo veel mogelijk thuis te blijven. Ze kiezen er hier gewoon voor om alles door te laten gaan, omdat anders het land naar de kloten gaat.’’

Desondanks staat voor Eskilstuna, dat uitkomt op het tweede niveau en in juni hoopt aan de competitie te kunnen starten, dit weekend het eerste oefenduel op het programma. ,,Natuurlijk, het is gek. Als je kijkt naar de situatie in andere landen, krab je jezelf wel even achter het oor’’, aldus Wolters. ,,Maar ik ben echt heel blij dat wij gewoon lekker kunnen voetballen.’’

Ook Zlatan Ibrahimovic traint in Zweden: