Volkswagen-topman bevestigt: Porsche en Audi vanaf 2026 actief in de Formule 1

Porsche en Audi, merken van de Volkswagen Group, maken in 2026 hun intrede in de Formule 1. Dat heeft Herbert Diess, CEO van Volkswagen, bevestigd.

Vorige maand bevestigde Audi in een verklaring dat het in de afrondende fase zat van de besprekingen over de start van een project voor het Formule 1-seizoen 2026. Diess herhaalde dat vandaag op een conferentie en stelde dat de toegenomen interesse het gevolg is van de groeiende focus op duurzaamheid binnen de Formule 1 én de groei van populariteit in de Verenigde Staten en Azië.

Volgens Volkswagen is dat het perfecte moment om in te stappen met Porsche en Audi. ,,De volgende kans is waarschijnlijk pas tien jaar later”, aldus Diess. Verstappen zei begin april dat hij het goed zou vinden als grote merken als Porsche en Audi naar de Formule 1 komen. ,,We hebben tien geweldige teams, maar het zou heel mooi zijn als zulke grote merken erbij komen. Dat is ook belangrijk voor de Formule 1.”

In welke vorm Porsche en Audi tot de Formule 1 toetreden is nog niet duidelijk, maar er wordt aangenomen dat Porsche een samenwerking met het Red Bull Racing van Max Verstappen nastreeft. In 2026 zullen er nieuwe motorvoorschriften gaan gelden. Tot die tijd gebruikt Red Bull de motoren van Honda, maar het team heeft onlangs een eigen fabriek gebouwd waar vanaf 2026 de nieuwe motoren gebouwd zullen worden.

Volgens de geruchten zou Audi juist een eigen fabrieksteam op willen zetten. Of het merk een huidig team zou willen overnemen of zelf een nieuw team zou willen bouwen is eveneens onduidelijk.

