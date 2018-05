Volgt Bayern het voorbeeld van Ajax in 1996?

Bayern München begint vanavond met een achterstand aan het tweede duel in de halve finale van de Champions League bij Real Madrid. De Spanjaarden wonnen vorige week in München de eerste ontmoeting met 1-2.

Bayern domineert de onderlinge ontmoetingen in de halve finales van de Champions League. De grootmachten kwamen elkaar zes keer eerder tegen. De Duitsers bereikten de finale vier keer ten koste van Real. Terwijl de Spanjaarden blijven steken op twee.

De laatste keer dat ze elkaar ontmoetten in de halve finales was in 2013/14. Real won beide wedstrijden toen met 4-0 en 1-0. In de finale werd stadsgenoot Atletico Madrid verslagen wat La Décima (de tiende Champions League-titel) betekende voor De Koninklijke. Zinédine Zidane was in dat seizoen de assistent van toenmalig-coach Carlo Ancelotti.

Het Ajax-voorbeeld

In de gehele historie van de Champions League drongen maar twee clubs door naar de finale, na het incasseren van een thuisnederlaag. Ajax in 1996 en Inter in 2011. Ajax verloor de finale uiteindelijk van Juventus na het nemen van strafschoppen.

De laatste keer dat Bayern zich plaatste voor de finale was in het seizoen 2012-2013, toen ook onder leiding van Jupp Heynckes. De Duitsers versloegen in de halve eindstrijd Barcelona en wonnen de finale met 2-1 van Borussia Dortmund in het Wembley Stadium.

Volledig scherm De Champions League halve finale in 1996 tussen Panathinaikos en Ajax. Winston Bogarde na een kopbal. Ajax verloor het eerste duel thuis waarna het uit won met 0-3. © ANP

Het Zidane-effect

Nog nooit was het een club gelukt om sinds de naamswijziging van Europa Cup I in Champions League in 1992 het toernooi twee keer achter elkaar te winnen. Met coach Zinédine Zidane lukte het Real dit vorig seizoen. De Spaanse-club is met twaalf Champions League-titels recordhouder en lijkt gebrand om voor een derde titel op rij te gaan.