Volgende prijs voor Jorge Jesus bij Flamengo: kampioenschap van Rio de Janeiro

Keuken Kampioen verlengt contract met eerste divisie voor onbepaalde tijd: ‘Positief signaal’

9:01 Keuken Kampioen blijft voorlopig naamgever van de eerste divisie. Het bedrijf heeft het contract met de op een na hoogste voetbalklasse in Nederland voor onbepaalde tijd verlengd. ,,Een verlenging voor onbepaalde tijd is uniek in het voetbal en geeft een enorm positief signaal af aan de clubs in de Keuken Kampioen Divisie”, laat algemeen directeur Marc Boele van coöperatie eerste divisie weten.