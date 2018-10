Voetbalsters VS en Canada naar WK 2019

De Amerikaanse voetbalsters versloegen Jamaica zondag in de halve finale van het continentale toernooi met 6-0. Alex Morgan scoorde in haar 150ste interland twee keer en voerde haar totaal daarmee op naar 96 doelpunten in de nationale ploeg. Canada bereikte de eindstrijd door Panama met liefst 7-0 te overklassen.



Jamaica en Panama strijden in de 'troostfinale' om het derde ticket naar het WK. De verliezer krijgt volgende maand nog een kans in een intercontinentale play-off, tegen Argentinië.