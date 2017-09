Voetbalsters in Engeland worden fulltime profs

De herstructurering van de voetbalpiramide bij de vrouwen is een mijlpaal volgens Katie Brazer, hoofd van het vrouwenvoetbal bij de FA. ,,Door een topsportomgeving te creëren zullen we meer speelsters en betere speelsters voortbrengen. Bovendien zal de interesse en spanning in de competitie toenemen en zal de competitie meer fans trekken, wat ook weer goed is voor de de commerciële waarde van de clubs.''



In de Engelse voetbalcompetitie zijn meerdere speelsters van het Nederlands elftal actief. Keepster Sari van Veenendaal, Danielle van der Donk, Dominique Janssen en Vivianne Miedema spelen bij Arsenal. Danique Kerkdijk komt uit voor Bristol City en Marthe Munsterman voor Everton.