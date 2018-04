Voetbalsters Brazilië pakken ongeslagen Copa América

De ploeg won op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in Chili alle zeven wedstrijden en scoorde 31 keer. Het laatste duel op zondag won de kampioen met 3-0 van Colombia dankzij twee treffers van Mónica en een van Formiga.

Met de titel plaatste Brazilië zich voor het WK van Frankrijk in 2019 én de Olympische Spelen van Tokio in 2020.