Voetbalster Alex Morgan snapt niets van controversiële keuze FIFA voor Saoedische WK-sponsor: ‘Echt bizar’

Alex Morgan, een van de bekendste profvoetbalsters ter wereld, heeft met afgrijzen gereageerd op het nieuws dat de wereldvoetbalbond FIFA voor het WK voor vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië in zee is gegaan met Visit Saudi als hoofdsponsor van het toernooi. Ze noemde het nieuws zelfs ‘bizar’.

Morgan, een van de sterren van de Amerikaanse voetbalploeg die in 2019 in Frankrijk ten koste van de Oranje Leeuwinnen de wereldtitel veroverde, is des duivels. ,,Dit is toch bizar. Je gaat als bond in zee met een partij uit een land waar ik niet eens word geaccepteerd. Hier begrijp ik niets van.”

Morgan viel ook over het feit dat het vrouwenteam van Saoedi-Arabië niet eens ranking heeft op de FIFA-ranglijst. Volgens Morgan was het geld wat nu via Visit Saudi in het WK van Nieuw-Zeeland en Australië wordt gepompt beter op zijn plek geweest ter promotie van het vrouwenvoetbal in Saoedi-Arabië. ,,Ik hoop echt dat de FIFA alsnog het juiste doet. Ik bedoel, vrijwel iedereen heeft zich nu uitgesproken tégen de voorgestelde sponsoring omdat het moreel gezien gewoon écht nergens op slaat.”

De sponsorovereenkomst tussen de FIFA en de toeristische tak van Saoedi-Arabië maakt deel uit van de commerciële strategie van het bestuursorgaan van het voetbal. Naast de grotere, vaste sponsoren van de FIFA is er ook ruimte voor andere organisaties om specifiek een toernooi te sponsoren.

Dat de FIFA een partnership is aangegaan met Saoedi-Arabië voor het WK vrouwenvoetbal stuit niet alleen Morgan tegen de borst. Het land heeft een bedenkelijke staat van dienst op het gebied van mensenrechten en de wijze waarop vrouwen worden behandeld. De beslissing van de FIFA heeft dan ook geleid tot een storm van kritiek.

FIFA op het matje geroepen

,,Als dit blijkt te kloppen, zijn we geschokt en teleurgesteld’’, aldus New Zealand Football. Ook Football Australia heeft een verklaring naar buiten gebracht. ,,Football Australia is ter ore gekomen dat de FIFA een overeenkomst is aangegaan. We zijn erg teleurgesteld dat wij niet over deze kwestie zijn geraadpleegd voordat er een beslissing werd genomen. Football Australia en New Zealand Football hebben gezamenlijk de FIFA aangeschreven om de situatie met spoed op te helderen.’’

De voorzitter van Women in Football Australia, Bonita Mersiades, is ook boos. Tegen The Athletic zegt ze: ,,Het voorgenomen sponsorschap van Visit Saudi voor het WK vrouwenvoetbal is het zoveelste voorbeeld van de hypocrisie van de FIFA en het wereldvoetbal als het gaat om hun verklaarde waarden tegenover het grote geld.”

Het Australische Brisbane Times zocht contact met de FIFA, maar de wereldvoetbalbond weigerde commentaar te geven.

Visit Saudi en WK vrouwen geen goede match

Ook mensenrechtenorganisaties zijn op de hoogte van de controverse. Nikita White van Amnesty International Australië snapt niet dat de FIFA in zee gaat met Visit Saudi. ,,Het zou nogal ironisch zijn als het toerismebureau van Saoedi-Arabië de grootste viering van vrouwensport ter wereld sponsort, als je bedenkt dat je als vrouw in Saoedi-Arabië niet eens mag werken zonder de toestemming van je mannelijke voogd.’’

Lionel Messi

Visit Saudi was vorig jaar een prominente partner van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. In de persoon van Lionel Messi is er een ultiem uithangbord. De sterspeler van Paris Saint-Germain krijgt als ambassadeur een vergoeding van 35 miljoen dollar per jaar.