Voetbalpodcast | ‘Ten Hag had Blind eerder moeten wisselen’

Dylan Groenewe­gen over vertrek bij Jum­bo-Vis­ma en ongeluk met Fabio Jakobsen: 'Vergeten gaan we dit niet’

Dylan Groenewegen (28) gooide afgelopen winter het roer om in zijn wielerleven. Jarenlang was hij het boegbeeld van Jumbo-Visma, maar dit seizoen rijdt hij in het lichtblauw van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco. Want voor de sprinter telt boven alles – wederom – succes in de Tour de France.

23 februari