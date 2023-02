Voetbalpodcast | ‘Laten we in de Champions League voor Napoli en Bayern München zijn’

De Europese clubtoernooien worden deze week na drie maanden weer hervat met de achtste finales van de Champions League en de tussenrondes in de Europa League en Conference League. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de Champions League.

Vanavond staan AC Milan - Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain - Bayern München op het programma. In de Franse hoofdstad is er alweer gedoe. ,,Het is nooit anders geweest in Parijs. Het gaat nu over Neymar die in de clinch ligt met technisch directeur Luis Campos. Ze schijnen Neymar ook te willen verkopen deze zomer, maar kom er maar eens van af. Elk jaar is het de vraag of het PSG eindelijk lukt de Champions League te winnen, maar ik denk dat het ook dit jaar weer niet gaat gebeuren.”

In vier van de laatste vijf seizoenen stonden er Engelse clubs in de finale, in 2019 en 2021 zelfs twee. ,,Je kijkt toch wie kan de Engelse hegemonie kan doorbreken. Dat kan Bayern München zijn. Een ander team waar ik naar uitkijk is Napoli. Die beweging in dat elftal, constant krioelt het door elkaar. Je moet hopen dat die kunnen verrassen dit seizoen. Het elftal heeft niet veel gekost en dat is een mooie tegenhanger tegen het grote geld van bijvoorbeeld Chelsea, Manchester City en Paris Saint-Germain.”

Ook de Nederlanders in de Champions League komen aan bod. ,,Als een Nederlander dit seizoen de Champions League wint dan is het waarschijnlijk een verdediger. Virgil van Dijk bij Liverpool, Matthijs de Ligt en Daley Blind bij Bayern, De Vrij en Dumfries bij Inter, Nathan Aké bij City. Ronald Koeman wil 4-3-3 gaan spelen met Oranje, maar we hebben bijna geen aanvallers op topniveau.”

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels. © Maarten Visser / Joost Hoving