El Clásico in Jeddah: Frenkie de Jong fit voor bekerkra­ker Barcelona-Re­al Madrid

Frenkie de Jong kan vanavond in de halve finales van de Spaanse Super Cup meedoen bij FC Barcelona. De Catalanen nemen het in Saoedi-Arabië op tegen Real Madrid. Het duel in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah staat onder leiding van José Luis Munuera Montero.

12:00