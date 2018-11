‘Voetbalmaffia achter rellen Superclásico’

De betreffende groep wordt ook wel Barra Brava genoemd. Volgens Tim Vickery, expert in Zuid-Amerikaans voetbal, is de organisatie veel meer dan een supportersclub. ,,Het is geen passie, maar business waar het omgaat’’, zo verklaarde hij tegenover de BBC. ,,Men houdt zich bezig met verschillende dubieuze activiteiten. Zwarte handel in kaarten is er daar één van. Barra Brava voelt zich gedwarsboomd door de politie en heeft teruggeslagen.’’

Inmiddels dook via Zuid-Amerikaanse media een filmpje op van een vrouw die als supporter van River Plate fakkels en Bengaals vuurwerk om het lijfje bindt van een klein meisje. Het is niet bekend of de vrouw de moeder van het meisje is. Duidelijk is dat ze in ieder geval fakkels het stadion in wilde smokkelen en daarvoor het leven van een klein meisje riskeerde. Spaanse media melden dat de vrouw inmiddels is opgepakt door de Argentijnse politie. Ze riskeert een celstraf van een halfjaar.