Voetballers van Leeds United door het stof na negeren van jonge fan

Met video Handbal­lers verslaan Grieken­land en gaan als poulewin­naar naar EK

De handballers hebben zich met een ruime zege op Griekenland geplaatst voor het EK handbal van 2024 in Duitsland. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson won de laatste kwalificatiewedstrijd in thuisbasis Almere met 32-26. Kay Smits was topscorer met negen treffers.