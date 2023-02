Voetballer Jakub Jankto na coming-out: ‘Ik ben blij dat ik het gedaan heb’

Maxime Cressy laat oude tijden herleven in Ahoy: ‘Liefde voor service volley kwam van Krajicek’

Maxime Cressy, die vanmiddag in Ahoy Tim van Rijthoven versloeg, is de enige tennisser die altijd en overal serve and volley speelt. En er is nog veel meer bijzonder aan de Amerikaan.