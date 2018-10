Voetballer Camus aangehouden in Belgisch voetbalschandaal

Camus is de volgende verdachte in een groot voetbalschandaal in het Belgische voetbal. Hij zou banden hebben met zaakwaarnemer Mogi Bayat, die al twee weken in een cel zit. Camus voetbalde bij Charleroi, Racing Genk en Royal Antwerp. Vorig seizoen kwam hij bij KV Mechelen slechts tot vijf duels. Hij was deze zomer transfervrij en wist geen nieuwe club te vinden.