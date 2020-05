Voetballen zonder publiek: ‘Beter iets dan niets is het nu’

Oranje-Cyprus in 1987. Haarlem-Ajax een jaar later. FC Den Haag-Sparta in 1990 en ADO-Sparta in 2007. Voetballen in een leeg stadion was een schrikbeeld. Nu zijn we er voorlopig dolblij mee.

Door Mikos Gouka



Adi Hütter, trainer van Eintracht Frankfurt, zei het deze week met een glimlach en met zijn wenkbrauwen omhoog getrokken. Voetballen voor lege stadions? ,,Wij kennen het helemaal niet, we weten niet hoe het zal zijn en hoe we er mee om zullen gaan’’, zei de 50-jarige Oostenrijker. Maar het zal vast snel wennen. Duitsland maakt het seizoen af zonder mensen op de tribunes en als het toekomstbeeld dat minister Hugo de Jonge deze maand aan onze clubs schetste werkelijkheid wordt, blijven de stadions in Nederland nog heel lang leeg.



Adri van Tiggelen speelde in 1987 in een leeg stadion De Meer met Oranje tegen Cyprus, met als inzet plaatsing voor het EK in 1988. ,,Het voelde die dag als werk’’, zegt Van Tiggelen. ,,We moesten ons plaatsen en we speelden ook nog om half drie ‘s middags. Nee, we waren het niet gewend dat er niemand zat. Dat voelde ik vooral bij de warming-up, alles zo stil als je dat veld op komt. Maar we wisten die dag wel dat het eenmalig was. We klaarden de klus met 4-0, mochten naar het EK’88 en gingen vrolijk verder. Nu is dat wel even anders, want lege tribunes, dat kan nog wel even gaan duren.’’

Quote Zonder publiek is het net of het niet echt is. Er is ook niks aan. Adri van Tiggelen

Het lijkt een beetje op amateurvoetbal, stelt Van Tiggelen. ,,Daar staat soms ook maar een man, een hond en een paardenkop langs de lijn’’, aldus ‘De Spijker’. Maar die jongens spelen niet in een groot stadion. ,,Je hoort jezelf in zo’n stadion praten, het galmt. Aan de andere kant: ik speelde weleens in stadions voor zestigduizend mensen en soms had je dat niet eens door, zo stil waren die mensen. Een speler is vaak zo gefocust, dat hij weinig merkt van wat er allemaal om hem heen gebeurt. Nou ja, de komende tijd gebeurt er dus helemaal niets om een speler heen.’’

Weinig indruk

In 2007 moest ADO Den Haag tegen Sparta voor straf achter gesloten deuren in het Zuiderpark spelen. Sparta won met 2-4 in een ware degradatiekraker. Harald Wapenaar stond onder de lat bij Rotterdammers. ,,Een spookwedstrijd, zo voelde het echt’’, zegt Wapenaar, tegenwoordig keeperstrainer bij Willem II. ,,Het was live op televisie, daar kon iedereen echt alles horen. Ik dacht nog toen ik daar onder de lat stond: het lijkt wel een wedstrijd in de beloftencompetitie. Daar zat ook vrijwel nooit iemand.’’

Voor een keeper was het misschien ook weleens lekker. Geen verwensingen naar zijn hoofd van het thuispubliek, geen gespuug naar hem, geen dreigende taal. ,,Dat scheelde wel haha, maar toch is het niet aantrekkelijk om die wedstrijden te spelen. Maar ja, beter iets dan niets is het nu toch?’’

Volledig scherm Harald Wapenaar, keeperstrainer van Willem II, speelde in 2007 met Sparta tegen ADO Den Haag in een leeg stadion. © SOCCRATES/BSR

Van Tiggelen vult aan. ,,Zonder publiek is het net of het niet echt is. Er is ook niks aan. In 1987 tegen Cyprus was het duidelijk: die ballen op het hoofd van John Bosman en snel op voorsprong komen tegen zo’n klein land. Het was een eenmalig iets, zo pakten we het ook aan. Nu zal het maanden hetzelfde zijn. FC Köln tegen FSV Mainz zondag, normaal interesseert het je niet echt. Zeker niet voor een leeg stadion. Maar nu is alles anders en kijkt de hele wereld.’’

Er zullen komend weekeinde in Duitsland werkelijk overal camera’s staan bij de negen competitiewedstrijden. Dat is handig voor later, want het verleden bewees dat er bij betrokkenen vaak niet veel in het geheugen bleef hangen van wedstrijden in een dergelijke ambiance. Op 1 mei 1988 speelden Haarlem en Ajax in een leeg stadion tegen elkaar, maar Dick Advocaat, destijds trainer van Haarlem, zegt zich helemaal niets meer te kunnen herinneren van de 3-1 door goals van John Bosman (2), de Zweed Peter Larsson en Haarlem-spits André Sitek.

Op 4 februari 1990 speelden FC Den Haag en Sparta ook al eens zonder publiek tegen elkaar. Peter Houtman deed mee, maar zegt desgevraagd zich dat totaal niet meer te kunnen herinneren. ,,Geen indruk gemaakt’’, zegt Houtman. Het Rotterdams Dagblad klopte in 2007 al eens aan bij René van der Gijp om naar zijn herinneringen van die wedstrijd te vragen. FC Den Haag won met 1-0 door Cor Lems. Dat was nieuws voor Van der Gijp. ,,Het is dat jij het nu zegt, maar ik kan het me niet meer herinneren,’’ zei Van der Gijp tegen de krant. ,,In die jaren speelde Sparta bijna wekelijks voor lege stadions, want de supporters liepen niet warm voor de ploeg. Het viel de spelers waarschijnlijk niet op…’’

Volledig scherm Voetbalwedstrijd FC Den Haag - Sparta (einduitslag 1-0) moest zonder publiek gespeeld worden, maar een aantal supporters ziet toch kans van achter een hek de wedstrijd te volgen. © ANP

‘Het is niks aan’

De spelers die het nog wel helder op het netvlies hadden, waren evenmin niet enthousiast. Harry van der Laan, spits van FC Den Haag: ,,Spelen in een leeg stadion is alsof je aan het trainen bent.’’ De Spartanen Marco Sas en Edwin Vurens: ,,Spelen zonder publiek was belachelijk. Het lijkt op een oefenpotje,’’ aldus Sas. En Vurens: ,,Voetballen in een leeg stadion is helemaal niks.’’

Maar het was in een tijd dat de poorten dicht bleven omdat er door de KNVB of UEFA straffen waren uitgedeeld. Dat is iets heel anders dan de reden dat de volksgezondheid het voorlopig niet meer toelaat. Van Tiggelen omschrijft dat kort en krachtig. ,,Er was toen niets aan, maar nu kijken we er wel naar uit toch? Gewoon als een soort start. Voetballen geeft de mensen weer iets van plezier terug.’’

Daar is Karl Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern München, het helemaal mee eens. ,,De enige competitie die straks alweer speelt, is de Duitse. De hele wereld kijkt. We hebben dit weekeinde ein Milliardenpublikum. Zijn trainer Hansi Flick voorziet zelfs spectaculaire verrassingen. Het thuisvoordeel valt immers weg, het publiek kan ploegen niet meer over het dode punt helpen. ,,Ik denk dat het in deze wedstrijden vooral om mentaliteit zal gaan,’’ zegt Flick.