Voetballegende Diego Maradona (60) overleden na hartaanval

Icoon van Argentinië en NapoliDiego Maradona is vier weken na zijn 60ste verjaardag overleden aan een hartaanval. Het ging al enkele weken slecht met de voetballegende uit Buenos Aires, die furore maakte bij Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli en zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde in Mexico. Argentinië en de complete voetbalwereld zal de komende dagen verdrinken in tranen.

Zijn dood werd al lang geleden aangekondigd, na een leven vol ongekend succes en diepe tragiek. Dat Diego Maradona op 30 oktober zijn zestigste verjaardag haalde, was al een wonder op zich. Kort na zijn verjaardag moest hij nog een hersenoperatie ondergaan.



Het verdriet zal er niet minder om zijn in de komende dagen. Miljoenen Argentijnen zullen rouwen om zijn dood.



In zijn geboorteland is Maradona zoveel meer dan de geniale voetballer die hij was, volgens velen de beste speler aller tijden. Hij groeide er uit tot een haast religieus aanbeden icoon, een nationaal symbool van een ongekende grootheid, met fans tot in alle uithoeken van de wereld.

Volksheld

Maradona was een volksheld in de letterlijke zin van het woord. Een voetballer die straatarm werd geboren in de sloppenwijk Villa Fiorito in Buenos Aires, zijn land wereldkampioen maakte in 1986 en uitgroeide tot de meest intens geliefde voetballer aller tijden. Tot zijn dood werd Maradona, als trainer van het bescheiden Gimnasia y Esgrima La Plata, als een held ontvangen in alle stadions waar hij kwam.

Tegelijk was de tragiek al die tijd overal om hem heen. Zijn gezondheid was al decennialang kwetsbaar, niet in de laatste plaats omdat Maradona al tijdens zijn carrière zwaar verslaafd raakte aan cocaïne. Zijn populariteit bleek een last die onmogelijk te dragen viel: overal ter wereld werd Maradona achtervolgd door hysterische fans. Steeds dieper viel de ster van weleer. De reeks incidenten was oneindig.

Het maakte hem omstreden, maar de liefde werd er niet minder om. In Napels, de Zuid-Italiaanse stad die hij hoogstpersoonlijk van een minderwaardigheidscomplex verloste, wemelt het nog altijd van de muurschilderingen en afbeeldingen van Maradona. Tot de komst van de Argentijn in 1984 had SSC Napoli nog nooit wat noemenswaardigs gewonnen. Maradona vertrok er met twee landskampioenschappen, een Coppa Italia en een UEFA Cup.

Ongekende attractie

Nog los van alle prijzen die hij won, was Maradona een ongekende attractie op het veld. Technisch briljant, snel, brutaal en gezegend met een fantastisch spelinzicht. De spelmaker was in staat om de elftallen waarin hij speelde tot ongekende hoogtes te tillen. ,,De beste voetballer aller tijden’', zegt Willem van Hanegem al jaren stellig, voormalig Oranje-international en columnist van deze krant.

Maradona’s connectie met Nederland was in relatieve zin bescheiden. Hij speelde in 1979 als tiener een interland tegen Oranje in het Zwitserse Bern, terwijl hij als speler van FC Barcelona ooit een zomers trainingskamp belegde op Papendal. Bij Napoli vocht de Argentijn eind jaren ’80 meeslepende duels uit met het Nederlandse trio van AC Milan: Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard.

Als assistent-coach van Boca Juniors was hij ooit op het Amsterdam Tournament van Ajax, maar zijn laatste bezoek aan Nederland voltrok zich in 2017 in het Brabantse Mierlo. Als trainer van het Arabische FC Fujairah verbleef hij dagenlang in hotel Carlton De Brug. Maradona bracht eerst nog in betrekkelijke anonimiteit een bezoek aan de plaatselijke Hema, kort daarna trok zijn aanwezigheid talloze Nederlanders naar het Brabantse dorp. Het zoveelste bewijs van zijn ongekende aantrekkingskracht tot in alle uithoeken van de wereld.

