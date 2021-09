Voetbalfans willen volgens FIFA vaker een WK, wat vind jij?

Een meerderheid van de voetbalfans wil dat het WK om het jaar wordt gehouden in plaats van één keer in de vier jaar. Dat concludeert de mondiale federatie FIFA na een onderzoek onder 15.000 mensen, die volgens de bond vooraf hadden aangegeven interesse te hebben in voetbal en in het WK.

Volgens de FIFA staan jongere deelnemers aan het onderzoek meer open voor verandering van het ritme waarin WK’s worden gehouden dan ‘oudere’ generaties. De mondiale bond laat momenteel een grotere peiling doen onder meer dan 100.000 mensen uit ruim honderd landen. Volgens de FIFA laat een eerste onderzoek zien dat er zeker interesse is in een WK om het jaar.

Poll WK om de twee jaar goed idee? Ja, hoe vaker er gevoetbald wordt hoe beter.

Nee, eens in de vier jaar is vaak genoeg. (9%)

Nee, eens in de vier jaar is vaak genoeg. (91%)

De FIFA maakte in mei bekend te onderzoeken of een tweejaarlijks WK, voor zowel mannen als vrouwen, haalbaar is. De nationale federaties stemden daarmee tijdens een virtueel congres in, met een meerderheid van 166 tegen 22. Een werkgroep onder leiding van oud-trainer Arsène Wenger onderzoekt nu hoe de speelkalender er over enkele jaren uit moet zien.

Op dit moment worden de WK’s afgewisseld met de continentale kampioenschappen, zoals het EK. Ook worden ‘s werelds grootste sportevenementen, het WK en de Olympische Spelen, nooit in hetzelfde jaar gehouden. Clubs, die de internationals moeten afstaan, vinden nu al dat spelers veel te zwaar worden belast. De Europese federatie UEFA ziet ook niets in de plannen van de FIFA en wil dat het WK gewoon één keer in de vier jaar wordt gehouden.

,,Het uitgangspunt is niet: de kalender is vol, dus er verandert niets”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino eerder dit jaar. ,,Het uitgangspunt is precies het tegenovergestelde. We beginnen met een blanco blad en staan open voor alle standpunten en meningen om de internationale kalender te verbeteren.”