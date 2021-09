Voetbalclubs verbannen en ook Brunswijk geschorst na ‘schenden integriteitsregels’

Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp in finale in Valencia

25 september De Nederlandse tennissters Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp staan zondag beiden in de finale van een ITF-toernooi. Rus haalde in Valencia de eindstrijd door de Australische Seone Mendez te verslaan: 7-6 (3) 6-2. Hogenkamp was in Johannesburg te sterk voor Tessah Andrianjafitrimo uit Frankrijk: 6-3 6-7 (3) 6-4.