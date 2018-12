Voetbalclub Palermo voor tien euro verkocht

,,Denkend aan de toekomst van de club en de supporters van Palermo heb ik met een brok in mijn keel mijn afscheid ondertekend", zei Zamparini. ,,De nieuwe eigenaren in Londen zullen de bouw van het stadion en het trainingscomplex gaan verzorgen."



De 77-jarige Zamparini nam de club in 2002 over. Palermo was jarenlang een subtopper in de Serie A. Momenteel staat de club bovenaan in de Serie B.