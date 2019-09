Voetbalbond Egypte vraagt om uitleg over 'vermiste' stemmen op Salah

Badloe stijgt naar eerste plaats op WK, ook Van Rijssel­berg­he in top drie

13:20 De windsurfers Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe zijn bezig aan een indrukwekkende opmars bij de WK in de RS:X-klasse op het Gardameer. De Nederlanders domineerden twee van de drie races die donderdag werden gevaren. Badloe nam de eerste plek in het klassement over van de Fransman Pierre Le Coq, Van Rijsselberghe klom naar de derde plek.