Voetbal Vandaag: topper in LaLiga zonder Frenkie, maar mét Luuk de Jong

Duel van de dag

LaLiga

FC Barcelona - Sevilla

Geen Frenkie de Jong, Luuk de Jong is er wel bij in dé kraker tussen koploper FC Barcelona en Sevilla, dat derde staat. Met de wetenschap dat Real Madrid (tweede) gisteravond op eigen veld won van Valencia moet FC Barcelona winnen om de druk weer bij De Koninklijke te leggen. Dat zul dus moeten gebeuren zonder Frenkie de Jong, die vorig weekend vroegtijdig naar de kant ging in het duel met Léganes (2-0 winst) en niet op tijd is hersteld. Luuk de Jong verschijnt wel aan de aftrap tijdens het topaffiche. Kan de spits opnieuw scoren, zoals tegen Levante, en de koploper verbitterd achterlaten of neemt Lionel Messi zijn ploeg weer bij de hand door zijn klasse te etaleren? Wie het weet, mag het voorspellen.



Vorige ontmoeting: 4-0 winst voor FC Barcelona, op 6 oktober

TV: Ziggo Sport Voetbal

Aftrap: 22.00 uur



Andere duels in LaLiga:



Granada - Villarreal

Vorige ontmoeting: 4-4, op 17 augustus

Nederlanders: -

TV: -

Aftrap: 19.30u



Mallorca - Léganes

Vorige ontmoeting: 1-0 voor Léganes, op 26 oktober

Nederlanders: -

TV: -

Aftrap: 19.30u